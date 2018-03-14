В Петербурге загорелось четырехэтажное здание

На Балтийской улице в Кировском районе Санкт-Петербурга возник пожар, воспламенилось четырехэтажное строение.





Отметим, что пожарная служба сработала оперативно. На вызов спасатели приехали в течении пяти минут, в составе из семи машин и 31 человек специалистов.

Пелагея Лебединская

14 марта утром в четырехэтажном здании автосервиса случилось воспламенение чердака. Жители этого района, которые стали очевидцами яркой вспышки пламени, вызвали на место происшествия пожарную службу. По данным расследования, воспламенение произошло из-за короткого замыкания проводки, огонь смог повредить 20 квадратных метров чердака. Сотрудникам пожарной службы удалось побороть пламя в течении получаса. Во время пожара пострадавших не оказалось.