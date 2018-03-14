В Петербурге загорелось четырехэтажное здание

14 марта утром в четырехэтажном здании автосервиса случилось воспламенение чердака. Жители этого района, которые стали очевидцами яркой вспышки пламени, вызвали на место происшествия пожарную службу. По данным расследования, воспламенение произошло из-за короткого замыкания проводки, огонь смог повредить 20 квадратных метров чердака. Сотрудникам пожарной службы удалось побороть пламя в течении получаса. Во время пожара пострадавших не оказалось.
В Петербурге загорелось четырехэтажное зданиеСегодня, 15:03
В воскресенье, 29 сентября, спасатели тушили пожар, вспыхнувший в Урмарском районе. Около девяти часов утра загорелось здание средней общеобразовательной
В Макулатурном проезде Приморского района Санкт-Петербурга случился пожар здания. Сообщение о происшествии сотрудники МЧС получили в половине шестого утра.
В среду около половины шестого утра в Подмосковье в поселке Соколово произошло возгорание здания, расположенного на территории полигона воинской части.