Сотрудник «Пятёрочки» ударил клиента электрошокером

На видеохостинге YouTube был обнародован видеоролик, на котором случайный очевидец стал свидетелем потасовки, устроенной сотрудниками супермаркета «Пятёрочка» и клиентом, не пожелавшим платить за свои товары. На видео заметно, как охранник требует оплатить продукты, которые клиент якобы вынес из здания универсама, не заплатив. Клиент кавказской национальности пытается покинуть территорию супермаркета, попутно угрожая охраннику дальнейшей расправой.
Сотрудник «Пятёрочки» ударил клиента электрошокеромСегодня, 14:54
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