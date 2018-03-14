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| | Сотрудник «Пятёрочки» ударил клиента электрошокером

Сотрудник «Пятёрочки» ударил клиента электрошокером

Сегодня, 14:54
В одном из супермаркетов сети «Пятёрочка» произошёл инцидент, в котором клиент вышел из универсама, не оплатив свои покупки. Для того, чтобы вернуть продукты в супермаркет, охраннику пришлось воспользоваться электрошокером.

Сотрудник «Пятёрочки» ударил клиента электрошокером

 

На видеохостинге YouTube был обнародован видеоролик, на котором случайный очевидец стал свидетелем потасовки, устроенной сотрудниками супермаркета «Пятёрочка» и клиентом, не пожелавшим платить за свои товары. На видео заметно, как охранник требует оплатить продукты, которые клиент якобы вынес из здания универсама, не заплатив. Клиент кавказской национальности пытается покинуть территорию супермаркета, попутно угрожая охраннику дальнейшей расправой.

 
Вскоре к потасовке присоединяются и кассирши, которые начинают бросаться с кулаками на наглого «покупателя». Для того, чтобы прогнать непрошенного гостя, который так и не заплатил за продукты, украденные из универсама, охраннику пришлось применить электрошокер. Заметим, удар шокером лишь доставил некий дискомфорт клиенту, который удалился от озлобленных сотрудников супермаркета.

Александр Вест
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