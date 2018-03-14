В Ростове водитель-полицейский сбил девочку на переходе

В Ростове сотрудник полиции совершил наезд на маленькую девочку, которая получила легкие ушибы. Инцидент попал на видеокамеру.

Никита Готский

В Сети появились кадры аварии на дороге в западной части Ростова-на-Дону. В вечернее время 4 марта там сотрудник правоохранительных органов сбил девочку, когда та переходила пешеходный переход. Ребенок упал на дорогу в результате полученного удара, но быстро поднялся и побежал на другую сторону проезжей части.В МВД по региону сообщили, что девочка не убедилась, что ее пропускают на «зебре», она отделалась только незначительными ушибами. Находившийся за рулем полицейский был трезв. По факту произошедшего проводится проверка. По мнению пользователей соцсети, в ДТП виноват как работник полиции, так и водитель, припарковавший машину возле перехода. Из-за этого юная жительница города не увидела подъезжающего автомобиля МВД.