В Рязани из-за супружеской ссоры пришлось эвакуировать многоэтажку

В Рязани обычная семейная ссора стала причиной эвакуации целой многоэтажки по Васильевской улице. Местные СМИ сообщают, что в ночь с 11 на 12 марта один из жильцов дома в состоянии алкогольного опьянения открыл у себя в квартире газ и проинформировал об этом ушедшую от него супругу SMS-сообщением.

Дарья Светозарова

Журналисты выяснили, что мужчина хотел таким образом заставить жену вернуться к нему. В целях безопасности и профилактики несчастного случая, жильцов дома, где разыгрались шекспировские страсти, пришлось эвакуировать. Помимо этого, в доме отключили отопление и вызвали полицию. Правоохранители забрали мужчину, но после выяснилось, что тревога была ложной. Тогда мужчину отпустили.Полицейские не нашли источник возгорания по указанному адресу. Туда они выехали после получения сообщения о возможном взрыве в жилом многоквартирном доме.