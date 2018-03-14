В Рязани из-за супружеской ссоры пришлось эвакуировать многоэтажку

Журналисты выяснили, что мужчина хотел таким образом заставить жену вернуться к нему. В целях безопасности и профилактики несчастного случая, жильцов дома, где разыгрались шекспировские страсти, пришлось эвакуировать. Помимо этого, в доме отключили отопление и вызвали полицию. Правоохранители забрали мужчину, но после выяснилось, что тревога была ложной. Тогда мужчину отпустили.
Полицейские не нашли источник возгорания по указанному адресу. Туда они выехали после получения сообщения о возможном взрыве в жилом многоквартирном доме.