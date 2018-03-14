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| | В Рязани из-за супружеской ссоры пришлось эвакуировать многоэтажку

В Рязани из-за супружеской ссоры пришлось эвакуировать многоэтажку

Сегодня, 14:11
В Рязани обычная семейная ссора стала причиной эвакуации целой многоэтажки по Васильевской улице. Местные СМИ сообщают, что в ночь с 11 на 12 марта один из жильцов дома в состоянии алкогольного опьянения открыл у себя в квартире газ и проинформировал об этом ушедшую от него супругу SMS-сообщением.

В Рязани из-за супружеской ссоры пришлось эвакуировать многоэтажку

 

Журналисты выяснили, что мужчина хотел таким образом заставить жену вернуться к нему. В целях безопасности и профилактики несчастного случая, жильцов дома, где разыгрались шекспировские страсти, пришлось эвакуировать. Помимо этого, в доме отключили отопление и вызвали полицию. Правоохранители забрали мужчину, но после выяснилось, что тревога была ложной. Тогда мужчину отпустили.

Полицейские не нашли источник возгорания по указанному адресу. Туда они выехали после получения сообщения о возможном взрыве в жилом многоквартирном доме.
Дарья Светозарова
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