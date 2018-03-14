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| | Жительница Челябинска хотела продать ребёнка на органы

Жительница Челябинска хотела продать ребёнка на органы

Сегодня, 14:07
В Челябинске сотрудники правоохранительных органов расследуют дело, в котором молодая мать собиралась за 200 тысяч рублей продать на органы своего малыша. Вступив в личную переписку с автором объявления, полицейские добились согласия матери на продажу своего младенца.

Жительница Челябинска хотела продать ребёнка на органы

 

В социальных сетях внимание правоохранителей привлекло объявление, в котором молодая мать, прикрепившая своё фото с ребёнком к своему онлайн-предложению, хотела продать на органы своё чадо. За своего младенца жительница Челябинска просила не менее 200 тысяч рублей. Полицейские занялись личной перепиской с автором объявления, которая дала правоохранителям точный адрес и свой телефон. Прибыв по указанному адресу, полицейским дверь открыла мать, чья фотография была прикреплена к объявлению.

Сама мать ребёнка подтвердила свою личность, заявив, что на фотографии действительно её ребёнок, но объявления она не подавала. Женщина сразу же составила заявление в полицию, возмутившись глупой шуткой, которую, по её мнению, могла организовать одна из её подруг.
Александр Вест
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