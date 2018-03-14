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| | В Петербурге гулявшему с собакой подростку сломали челюсть

В Петербурге гулявшему с собакой подростку сломали челюсть

Сегодня, 13:54
Представители правоохранительных органов Санкт-Петербурга проводят расследование инцидента, в ходе которого гулявшему с собакой подростку сломали челюсть неизвестные.

В Петербурге гулявшему с собакой подростку сломали челюсть

 

Ученик 10 класса одной из школ Петроградского района Северной столицы поступил в детскую больницу Раухфуса 12 марта. Врачи, после проведенной диагностики, обнаружили у него перелом нижней челюсти. После этого было решено госпитализировать его. Состояние юноши классифицируется, как удовлетворительное.

Пострадавший подросток утверждает, что травму он получил во время прогулки с собакой. Неподалеку от своего дома по Каменноостровскому проспекту на мальчика напал неизвестный и избил его. Подробности данного инцидента пока не установлены.
Николай Офицеров
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