В Петербурге гулявшему с собакой подростку сломали челюсть

Представители правоохранительных органов Санкт-Петербурга проводят расследование инцидента, в ходе которого гулявшему с собакой подростку сломали челюсть неизвестные.

Николай Офицеров

Ученик 10 класса одной из школ Петроградского района Северной столицы поступил в детскую больницу Раухфуса 12 марта. Врачи, после проведенной диагностики, обнаружили у него перелом нижней челюсти. После этого было решено госпитализировать его. Состояние юноши классифицируется, как удовлетворительное.Пострадавший подросток утверждает, что травму он получил во время прогулки с собакой. Неподалеку от своего дома по Каменноостровскому проспекту на мальчика напал неизвестный и избил его. Подробности данного инцидента пока не установлены.