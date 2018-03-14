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| | В Мурманской области подросток открутил капот и фары с брошенной машины

В Мурманской области подросток открутил капот и фары с брошенной машины

Сегодня, 13:53
В Мурманской области несовершеннолетний парень украл фары и капот, выкрутив их из брошенной машины. Инцидент произошел в Кандалакше.

В Мурманской области подросток открутил капот и фары с брошенной машины

 

Брошенные автомобили никого не удивляют в данном регионе. Неприятно они смотрятся, когда снег начинает таять, показывая ржавый корпус транспорта. Увидев одну из машин, 17-летний парень решился на кражу. Он похитил капот и фары с чужой собственности.

Машина уже продолжительное время находилась во дворе и постепенно развалилась на части. Молодой злоумышленник, дождавшись тьмы, подошел к автомобилю, от которого открутил детали: капот и фары. Владелец транспорта не захотел мириться с данным положением дел.

Он заявил в полицию о краже, сумма ущерба составила 4000 рублей. Вора быстро нашли, против него открыто уголовное дело, сейчас он находится под присмотром. Юноша уже осуждался ранее, ему грозит 2-летний тюремный срок.
Никита Готский
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