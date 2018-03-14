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| | В Прикамье сотрудники МЧС ловили злобного сфинкса

В Прикамье сотрудники МЧС ловили злобного сфинкса

Сегодня, 13:30
В Кунгуре Прикамья спасатели ловили злобного кота породы сфинкс. Зверь агрессивно вел себя, царапался и шипел.

В Прикамье сотрудники МЧС ловили злобного сфинкса

 

Как стало известно, владельцы лысого кота отправились отдыхать, а за домашним питомцем попросили посмотреть знакомых. Увидев чужих ему лиц, сфинкс стал громко мяукать и шипеть, не даваясь в руки. Испуганные соседи, подумавшие, что кот может поцарапать детей, вызвали спасателей.

Представители МЧС десять минут ловили злобного зверя при помощи специальных устройств. Она положили животное в транспортный пакет для котов и отправили заявителю.

Ранее местные спасатели вытащили из люка пса, который не мог самостоятельно выбраться из западни. На одной из баз свидетели заметили, как собака попала в беду. Приехавшие на место спасатели вытащили «лучшего друга человека» с помощью снаряжения для отлова животных.
Никита Готский
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