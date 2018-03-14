Петербуржец заплатил Минобороны миллион, чтобы уехать из России

В Санкт-Петербурге в отношении 39-летнего мужчины были заведены уголовные дела в связи с признанием его виновным в мошенничестве. Для того, чтобы получить возможность выезда за пределы России, мужчине пришлось заплатить более миллиона рублей.

Александр Вест

Ранее 39-летнего жителя Санкт-Петербурга признали виновным в актах мошенничества, которые нанесли ущерб российскому Министерству обороны в размере более 700 тысяч рублей. Кроме данной суммы финансовых средств, петербуржец обязан был выплатить установленный в судебном порядке штраф, который составил 500 тысяч рублей. В судебном порядке был установлен запрет на выезд из страны, от которого мужчина мог освободиться, лишь полностью избавившись от задолженностей.Ежемесячно из заработной платы мужчины изымалась определённая сумма денег, как и с его банковских счетов. Некоторое время спустя петербуржец узнал от судебных приставов, что ему осталось выплатить около 600 тысяч рублей для обретения свободы межгосударственного перемещения, которые он вскоре выплатил.