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| | Петербуржец заплатил Минобороны миллион, чтобы уехать из России

Петербуржец заплатил Минобороны миллион, чтобы уехать из России

Сегодня, 13:02
В Санкт-Петербурге в отношении 39-летнего мужчины были заведены уголовные дела в связи с признанием его виновным в мошенничестве. Для того, чтобы получить возможность выезда за пределы России, мужчине пришлось заплатить более миллиона рублей.

Петербуржец заплатил Минобороны миллион, чтобы уехать из России

 

Ранее 39-летнего жителя Санкт-Петербурга признали виновным в актах мошенничества, которые нанесли ущерб российскому Министерству обороны в размере более 700 тысяч рублей. Кроме данной суммы финансовых средств, петербуржец обязан был выплатить установленный в судебном порядке штраф, который составил 500 тысяч рублей. В судебном порядке был установлен запрет на выезд из страны, от которого мужчина мог освободиться, лишь полностью избавившись от задолженностей.

Ежемесячно из заработной платы мужчины изымалась определённая сумма денег, как и с его банковских счетов. Некоторое время спустя петербуржец узнал от судебных приставов, что ему осталось выплатить около 600 тысяч рублей для обретения свободы межгосударственного перемещения, которые он вскоре выплатил.
Александр Вест
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