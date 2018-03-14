В Новочеркасске женщина принесла супругу фаршированные наркотиками перцы

«Во время проводимой проверки в продуктах питания удалось обнаружить два свертка с массой растительного происхождения зеленого цвета. Вес содержимого около 10 грамм. Также в перцах удалось найти 15 капсул красно-белого цвета», - рассказали в своем пресс-релизе сотрудники ГУФСИН по Ростовской области.
Кулинарное произведение и приготовившую его девушку задержали сотрудники оперативного отдела колонии. Несколько позже они передали ее в распоряжение правоохранительных органов.
Полиция прекрасно знает, что в передаче наркотических веществ в места заключения, граждане бывают весьма изобретательны. Ранее журналисты рассказали об еще одной жительнице Ростовской области, которая попыталась передать в изолятор для своего приятеля зубную пасту, которая была наполнена не средством для чистки зубов, а запрещенными веществами.