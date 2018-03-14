В Новочеркасске женщина принесла супругу фаршированные наркотиками перцы

В исправительной колонии номер 14, что располагается в Новочеркасске, местные работники задержали весьма изобретательную девушку, которая для длительного свидания со своим супругом приготовила фаршированные перцы. Только вот начинила их она не фаршем, а наркотиками.

Николай Офицеров

», - рассказали в своем пресс-релизе сотрудники ГУФСИН по Ростовской области.Кулинарное произведение и приготовившую его девушку задержали сотрудники оперативного отдела колонии. Несколько позже они передали ее в распоряжение правоохранительных органов.Полиция прекрасно знает, что в передаче наркотических веществ в места заключения, граждане бывают весьма изобретательны. Ранее журналисты рассказали об еще одной жительнице Ростовской области, которая попыталась передать в изолятор для своего приятеля зубную пасту, которая была наполнена не средством для чистки зубов, а запрещенными веществами.