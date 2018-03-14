В Воронеже на дороге сняли «неведомое существо»

На дороге в Воронеже водитель автомобиля чуть не стал участником ДТП, сбив «неведомое существо». Этим существом оказался пешеход.

13 марта в Воронеже на одной из дорог произошел загадочный случай. Стало известно, что на автотрассе в центре города парень переходил дорогу, исполняя неизвестный танец. На авто и прохожих парень не обращал никакого внимания. Во время своего чудного танца, молодой человек чуть не попал под колеса транспортного средства, водитель которого смог вовремя нажать на тормоз и остановить машину. После того, как парень перешел дорогу, водитель назвал его «неведомым существом».

Анна Котова

Данное происшествие активно обсуждается в интернете. Некоторые пользователи пришли к выводу, что в таком поведении проявляется весеннее обострение психических заболеваний у людей. Однако были и такие пользователи, которые нелестными словами отреагировали на такое поведение парня. Работники ГИБДД в очередной раз предупредили как водителей, так и пешеходов, что на дороге нужно быть крайне внимательными.