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| | В Таиланде полицейские ищут пару, занявшуюся сексом на пляже

В Таиланде полицейские ищут пару, занявшуюся сексом на пляже

Сегодня, 12:19
Таиландские правоохранители в данный момент занимаются розыском влюблённой пары, которая осмелилась заняться плотскими утехами прямо на одном из общественных пляжей. Развратников разыскивают по видеозаписи с их половым актом.

В Таиланде полицейские ищут пару, занявшуюся сексом на пляже

 

После бурной вечеринки пара молодых людей не нашла лучшего места для занятия сексом, чем ближайший пляж. Случайные прохожие засняли на видео процесс их любовных утех, которыми они не постеснялись заняться прямо посреди дня на одном из городских пляжей. Данный инцидент произошёл в тайском Паттайе, который пользуется популярностью у большого количества приезжих туристов.

Запись с произошедшим попала в руки правоохранителей, которые стараются определить личности нарушителей закона. Очевидцы данного инцидента отметили, что пара занималась сексом недолго, после чего их прогнали с пляжа недовольные прохожие. Если нарушители будут найдены, их ждёт штраф в размере примерно девяти тысяч рублей. Также не исключён шанс того, что судья сочтёт нужным тюремное заключение для любовников.
Александр Вест
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