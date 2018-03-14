В Омске грузчик-убийца пытался продать секс-видео с любовницей её супругу

В Омске произошёл инцидент, в котором любовник женщины, оказавшийся грузчиком-убийцей, затаил обиду на свою пассию, решив предоставить её мужу видео-доказательство её супружеской измены за отдельную плату.

Александр Вест

Устав от однообразной супружеской жизни, 40-летняя женщина, проживающая в Омске, зарегистрировалась на портале для интернет-знакомств. Найдя себе подходящего мужчину, она провстречалась с ним пару месяцев, предаваясь любовным утехам втайне от мужа. Вскоре совесть не позволила ей продолжать супружеские измены, и она разорвала отношения с 30-летним любовником. Затаив обиду на жительницу Омска, мужчина решил отомстить, написав её супругу на электронную почту, пообещав предоставить видео, на котором его жена предаётся любовным утехам на стороне.Обнаружив данное послание раньше мужа, женщина пообещала переслать мужчине 15 тысяч рублей в обмен на компрометирующее видео, а сама обратилась в полицию. Неверная супруга была крайне удивлена, когда правоохранители схватили шантажиста, которым оказался её 30-летний любовник-грузчик, ранее судимый за убийство.