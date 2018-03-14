Одессит обезглавил школьную подругу из-за отказа от секса

Несколько недель назад в Одессе произошло хладнокровное убийство 29-летней женщины, в котором она была расчленена её знакомым, довольно агрессивно воспринявшим отказ от предложенной им интимной близости.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе мужчину, который подозревается в убийстве своей школьной подруги. По версии следствия, встретившись со своей давней знакомой, мужчина предложил ей провести время в уединении, придавшись плотским утехам. Одесситка не захотела сближаться со своим школьным знакомым, отказав ему на столь заманчивое предложение. Отказ мужчина воспринял агрессивно, застрелив свою подругу в голову. Чтобы избавиться от тела, преступник расчленил 29-летнюю женщину, закопав части её тела в землю.

Александр Вест

Правоохранители заметили, что подозреваемый не потрудился снять с убитой одесситки все украшения, спрятав под землю её останки со всеми опознавательными знаками. В данный момент полицейские занимаются установлением всех деталей произошедшего инцидента, а подозреваемый был заключен под стражу.