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| | В США медсестры психиатрической лечебницы занимались сексом с пациентами

В США медсестры психиатрической лечебницы занимались сексом с пациентами

Сегодня, 11:02
Представители правоохранительных органов штата Айова, США, приступили к расследованию инцидента, в ходе которого задержали двух медсестер. Девушки занимались сексом с беспомощными пациентами психиатрической лечебницы.

В США медсестры психиатрической лечебницы занимались сексом с пациентами

 

Правду удалось раскрыть, когда сотрудники учреждения не смогли досчитаться некоторых пациентов. Очевидцы рассказали о том, что в последний раз видели их, когда они уходили вместе с указанными медработницами. Застать их удалось едва ли не на «горячем».

Отмечается, что позже удалось установить личности жаждущих секса работниц психлечебницы. Ими оказались 23-летняя Пейдж Линн и ее 26-летняя подруга и коллега Меган Мари Пенни. Если их вина будет доказана, то им грозит, по меньшей мере, пять лет лишения свободы. Расследование вопиющего инцидента пока что продолжается.
Николай Офицеров
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