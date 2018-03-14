В США медсестры психиатрической лечебницы занимались сексом с пациентами

Представители правоохранительных органов штата Айова, США, приступили к расследованию инцидента, в ходе которого задержали двух медсестер. Девушки занимались сексом с беспомощными пациентами психиатрической лечебницы.

Николай Офицеров

Правду удалось раскрыть, когда сотрудники учреждения не смогли досчитаться некоторых пациентов. Очевидцы рассказали о том, что в последний раз видели их, когда они уходили вместе с указанными медработницами. Застать их удалось едва ли не на «горячем».Отмечается, что позже удалось установить личности жаждущих секса работниц психлечебницы. Ими оказались 23-летняя Пейдж Линн и ее 26-летняя подруга и коллега Меган Мари Пенни. Если их вина будет доказана, то им грозит, по меньшей мере, пять лет лишения свободы. Расследование вопиющего инцидента пока что продолжается.