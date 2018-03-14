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Учитель биологии на глазах у школьников скормил щенка черепахе

Сегодня, 10:56
В США учителя биологии временно отстранила от работы полиция после инцидента, в котором мужчина на дополнительных занятиях прямо на глазах учеников скормил черепахе щенка, родившегося с мутациями.

Учитель биологии на глазах у школьников скормил щенка черепахе

 

В Айдахо Роберт Кросленд преподаёт биологию для учеников возрастом 12-16 лет. На очередных дополнительных занятиях по данному предмету учитель проявил инициативу и продемонстрировал ученикам «цикличность жизни», скормив черепахе щенка, родившегося с определёнными мутациями. Родители школьников заявили о том, что из-за врождённых мутаций животное всё равно вскоре погибло бы. Также школьники, обучающиеся у Кросленда, заявили о том, что ранее он уже скармливал змеям морских свинок на глазах у учеников.

Некоторые активисты, защищающие права животных, выступили против методов преподавания Роберта, упрекнув его в демонстрации излишней жестокости. Однако, на защиту преподавателя встали некоторые выпускники школы и родители школьников, заявив об одарённости учителя, обосновав его поступки нестандартными методами обучения.
Александр Вест
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