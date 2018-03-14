Стюардесса "убила" собаку, поместив ее на багажную полку

Собачка, которая летела вместе со своей хозяйкой в самолете, после требования стюардессы поместить ее на багажную полку, скончалась от испуга.

Пелагея Лебединская

Это происшествие зафиксировано во время перелета пассажирского рейса Хьюстон – Нью-Йорк. Женщину, которая держала на руках свою маленькую собачку во время перелета, стюардесса попросила поместить питомца на багажную полку. Сотрудника авиакомпании мотивировала просьбу тем, что по правилам животных нельзя перевозить в отделении для ручной клади. Собачка была перемещена на багажную полку, которая закрывается дверцей, и, видимо, от полученного стресса умерла. После посадки хозяйка обнаружила бездыханное тельце своей любимицы. Авиакомпания взяла всю ответственность за гибель животного на себя.Отметим, что за прошедший год во время перелетов в самолетах умерло 24 домашних питомца. Авиакомпания прокомментировала эти случаи тем, что половина из них умерли естественной смертью, а остальные погибли от травм, нанесенных самим себе об стенки переносок.