Американец умер во время похоронной процессии

Представители правоохранительных органов американского населенного пункта Балтимора приступили к расследованию произошедшего инцидента, в ходе которого был застрелен участвовавший в похоронной процессии мужчина. Произошла трагедия непосредственно по дороге на кладбище.

Николай Офицеров

Информация появилась на страницах The New York Post. Нападение на 39-летнего потерпевшего было совершено 10 марта. Источник в правоохранительных органах указывает на то, что к его автомобилю, шествовавшему в кортеже, подошли неизвестные, отрыли огонь, после чего скрылись. Мужчина, на момент приезда скорой еще был жив, но уже в больнице врачи зафиксировали его смерть.В чьей именно похоронной процессии принимал участие потерпевший не уточняется. В правоохранительных органах также отказываются говорить на эту тему, но говорят, что уже ведут поиски преступников.