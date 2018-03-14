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| | Американец умер во время похоронной процессии

Американец умер во время похоронной процессии

Сегодня, 08:59
Представители правоохранительных органов американского населенного пункта Балтимора приступили к расследованию произошедшего инцидента, в ходе которого был застрелен участвовавший в похоронной процессии мужчина. Произошла трагедия непосредственно по дороге на кладбище.

Американец умер во время похоронной процессии

 

Информация появилась на страницах The New York Post. Нападение на 39-летнего потерпевшего было совершено 10 марта. Источник в правоохранительных органах указывает на то, что к его автомобилю, шествовавшему в кортеже, подошли неизвестные, отрыли огонь, после чего скрылись. Мужчина, на момент приезда скорой еще был жив, но уже в больнице врачи зафиксировали его смерть.

В чьей именно похоронной процессии принимал участие потерпевший не уточняется. В правоохранительных органах также отказываются говорить на эту тему, но говорят, что уже ведут поиски преступников.
Николай Офицеров
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