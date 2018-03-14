Два человека погибли из-за крушения вертолёта во Франции

Французское информационное издание Nice Matin обнародовало данные о крушении вертолёта, произошедшего в южной части Франции, жертвами которого стали сразу два человека. Инцидент расследуется представителями жандармерии.

Александр Вест

Согласно обнародованным данным, крушение вертолёта произошло в районе 18:00 по Московскому времени в непосредственной близости с поселением Перпиньян, относящегося к Восточным Пиренеям. Жертвами данного инцидента стали пилот воздушного транспортного средства, которому на момент катастрофы было 70 лет, а также 30-летний пассажир. Указывается, что кроме двух погибших в кабине вертолёта людей больше не было.Официальные представители жандармерии по вопросам воздушного транспорта занимаются расследованием всех причин и деталей произошедшей трагедии. Заметим, крушение воздушного судна произошло 13 марта.