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| | Два человека погибли из-за крушения вертолёта во Франции

Два человека погибли из-за крушения вертолёта во Франции

Сегодня, 08:29
Французское информационное издание Nice Matin обнародовало данные о крушении вертолёта, произошедшего в южной части Франции, жертвами которого стали сразу два человека. Инцидент расследуется представителями жандармерии.

Два человека погибли из-за крушения вертолёта во Франции

 

Согласно обнародованным данным, крушение вертолёта произошло в районе 18:00 по Московскому времени в непосредственной близости с поселением Перпиньян, относящегося к Восточным Пиренеям. Жертвами данного инцидента стали пилот воздушного транспортного средства, которому на момент катастрофы было 70 лет, а также 30-летний пассажир. Указывается, что кроме двух погибших в кабине вертолёта людей больше не было.

Официальные представители жандармерии по вопросам воздушного транспорта занимаются расследованием всех причин и деталей произошедшей трагедии. Заметим, крушение воздушного судна произошло 13 марта.
Александр Вест
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