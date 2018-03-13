Экс-тренер сборной РФ Юрий Плотников умер по дороге на свою свадьбу

По пути на собственное бракосочетание умер российский экс-тренер Юрий Плотников, тренировавший сборную РФ по тяжелой атлетике. Он ушел из жизни в самолете, который должен был лететь из Москвы в Анталию.

О смерти бывшего главного тренера российской сборной тяжелоатлетов стало известно в прошедший понедельник. 67-летний мужчина собирался лететь из Москвы в Турцию, но скончался на борту самолета, когда тот еще не успел вылететь из столичного аэропорта Домодедово. Трагедия случилась около 15:00.Согласно предварительному заключению медицинских работников, причиной смерти бывшего тренера российской сборной стала острая форма сердечно-сосудистой недостаточности.За границей Плотников намерен был заключить барк с новой избранницей, но ему нужно было сперва завершить определённые дела с наследством. Мужчина давно отошел от спортивной жизни и жил на свою пенсию полковника, которой ему было вполне достаточно, о чем сообщили СМИ друзья Плотникова.