В Новочеркасске собаки нашли останки женщины, пропавшей без вести

В Новочеркасске были найдены останки человека, которые находились в одной из промышленных зон города. Стражи порядка предполагают, что останки могут принадлежать женщине, которая пропала некоторое время до обнаружения.

Анна Котова

На территории одной из промзон Новочеркасска были найдены останки человека. Находку откопали местные бездомные собаки, которые забредают на эту территорию в поисках пищи. Благодаря своему тонкому нюху собаки учуяли запах, который привел их к черепу, выкопаному из земли. После того, как животные поняли, что останки не предназначены в употребление, череп они дотащили до близлежащего здания, где его и обнаружил сторож. После того, как находку увидел череп, он позвонил в полицию.Приехавшие на место происшествия служители закона приступили к поиску остальных частей человеческих останков. Один из правоохранителей, который попросил остаться неизвестным, проинформировал, что предположительно найденные останки могут принадлежать жительнице Новочеркасска, которая пропала без вести некоторое время назад. Женщину ищут продолжительное время, но имя ее стражи порядка не стали называть из-за обнаружения. Сейчас находку доставят в лабораторию, где специалисты проведут экспертизу.