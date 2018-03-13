«Аэрофлот» подал в суд на двух пассажирок

«Аэрофлот» подал в суд на двух пассажирокСегодня, 20:15
Самолет, принадлежащий компании «Аэрофлот», совершил экстренное приземление в аэропорту Казани. Причиной посадки лайнера, выполнявшего рейс «Москва –
25 мая в аэропорту «Шереметьево», на борту самолета отправляющимся в Стамбул, случился неприятный инцидент, в результате которого произошла задержка вылета на
Авиалайнер Superjet-100 компании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в Домодедово. Самолет совершал рейс из Нижнекамска в Шереметьево.