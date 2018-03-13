«Аэрофлот» подал в суд на двух пассажирок

В Москве в аэропорту Шереметьево две пассажирки, которые по своей вине опоздали на рейс самолета, напали на сотрудниц компании "Аэрофлот". Теперь перевозчик подает на них в суд.

Инциденты произошли 5 и 8 марта. Пассажирки, как в первом, так и во втором случае, по своей вине опоздали на рейс и не были допущены к посадке на борт. Они проявили свое неадекватное поведение и с агрессией накинулись на сотрудниц воздушной гавани. В первом случае пассажирка накинулась на сотрудницу и начала ее бить пропускным билетом по голове. Во втором - гражданка нанесла серьезные травмы лица и шеи сотруднице мобильным телефоном.

Руководство "Аэрофлота" намерено возбудить уголовные дела против обеих неадекватных пассажирок и не допускать их к дальнейшему пользованию их услугами.

Пелагея Лебединская