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| | «Аэрофлот» подал в суд на двух пассажирок

«Аэрофлот» подал в суд на двух пассажирок

Сегодня, 20:15
В Москве в аэропорту Шереметьево две пассажирки, которые по своей вине опоздали на рейс самолета, напали на сотрудниц компании "Аэрофлот". Теперь перевозчик подает на них в суд.

«Аэрофлот» подал в суд на двух пассажирок

 

Инциденты произошли 5 и 8 марта. Пассажирки, как в первом, так и во втором случае, по своей вине опоздали на рейс и не были допущены к посадке на борт. Они проявили свое неадекватное поведение и с агрессией накинулись на сотрудниц воздушной гавани. В первом случае пассажирка накинулась на сотрудницу и начала ее бить пропускным билетом по голове. Во втором - гражданка нанесла серьезные травмы лица и шеи сотруднице мобильным телефоном.
 
Руководство "Аэрофлота" намерено возбудить уголовные дела против обеих неадекватных пассажирок и не допускать их к дальнейшему пользованию их услугами.

Пелагея Лебединская
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