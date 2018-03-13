С места взрыва в доме Петербурга появилось первое видео

Сегодня стало известно о взрыве газа, который произошёл в одном из домой Санкт-Петербурга. Очевидцы начинают выкладывать первые видео.

Елизавета Трюфель

Как сообщают очевидцы, взрыв произошёл в доме номер 219 по улице Народного ополчения. Предварительно, взорвался бытовой газ. Происшествие произошло на последнем этаже многоэтажки. Вследствие чего разрушено около 4 квартир и полностью «просели» перегородки подъезда.[media=Пострадали также машины, припаркованные у дома. Очевидцы сообщают, что уже вынесли двух пострадавших. На место взрыва постоянно приезжают новые наряды спасательных служб. «Хлопок» и даже встряску почувствовали жители других домой и улиц. О возгорании не сообщается.