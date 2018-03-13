Родители занимались сексом на глазах трехлетнего ребенка

В Ярославле молодая супружеская пара под воздействием алкогольного опьянения снимала на камеру свое занятие сексом. Пользователи интернета, увидев прямую трансляцию такого аморального поведения родителей, потребовали от служб по защите детей лишить их родительских прав. В процессе разбирательств девочку забрали из семьи в реабилитационный центр, где с ней провели собеседование психологи. Со слов экспертов, на ребенка публичный секс не оказал плохого влияния, и дочь вернули раскаявшимся родителям. О лишении родительских прав супружеской пары речи не ведется.
Родители занимались сексом на глазах трехлетнего ребенкаСегодня, 18:08
История о родителях из Ярославля, которые в присутствии маленького ребенка занимались сексом, получила продолжение. Парой заинтересовалась полиция.
В Подмосковье 9-летняя Даша и 7-летняя Саша пожаловались отцу на свою мать, которая приводила домой сожителя и в присутствии детей занималась с ним сексом.
В Кировской области мужчина тратил детские деньги, будучи лишенным родительских прав. За такие действия нерадивый отец ответит перед законом.