Родители занимались сексом на глазах трехлетнего ребенка

Супружеская пара вела прямую трансляцию своего занятия сексом в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте», на глазах у собственной трехлетней дочери. После чего социальные службы по защите детей были вынуждены у родителей забрать ребенка.





В настоящее время против супругов, которые вели аморальный образ жизни, возбуждено уголовное дело – о распространении порнографии и административное дело – о ненадлежащем воспитании ребенка.

Пелагея Лебединская

В Ярославле молодая супружеская пара под воздействием алкогольного опьянения снимала на камеру свое занятие сексом. Пользователи интернета, увидев прямую трансляцию такого аморального поведения родителей, потребовали от служб по защите детей лишить их родительских прав. В процессе разбирательств девочку забрали из семьи в реабилитационный центр, где с ней провели собеседование психологи. Со слов экспертов, на ребенка публичный секс не оказал плохого влияния, и дочь вернули раскаявшимся родителям. О лишении родительских прав супружеской пары речи не ведется.