Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине

На записи хорошо видно, что сначала парень общался с продавцом, а потом пошел рассматривать товар. Когда продавец отошел от рабочего места, внимание клиента привлекла секс-игрушка в виде попы, которая напоминала настоящую.
Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазинеСегодня, 18:03
В секс-шопе Барнаула произошла попытка ограбления. Этот процесс запечатлели камеры наблюдения. Запись выложили на видеохостинге YouTube 21 декабря.
Уполномоченный ФАС РФ сообщил, что в Кургане клиент секс-шопа направил жалобу в отделение ведомства за неправдивую рекламу, которую разместили возле входа в ТЦ
В Великобритании местный житель украл из секс-шопа надувную куклу ценой в 300 фунтов стерлингов. Кража произошла в Манчестере.