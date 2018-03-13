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| | Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине

Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине

Сегодня, 18:03
В интернете появилось видео, снятое камерой наблюдения одного из московских секс-шопов. На запись попал покупатель, решивший устроить тестирование искусственной попе, которая находилась на витрине. Запись разместили на портале YouTube.

Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине

 

На записи хорошо видно, что сначала парень общался с продавцом, а потом пошел рассматривать товар. Когда продавец отошел от рабочего места, внимание клиента привлекла секс-игрушка в виде попы, которая напоминала настоящую.

 
Пользуясь моментом парень решил проверить отверстие сначала пальцем, а затем переходит непосредственно к тому, для чего товар предназначен. Видео за короткое время разлетелось по интернету, а пользователи не просто удивились, а находились в шоке от записи.

Анна Котова
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