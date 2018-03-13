В Крыму на тротуаре водитель сбил двоих детей и сбежал

В Крыму, в Джанкойском районе, водитель на легковом автомобиле среди тротуара сбил двоих подростков, а потом сбежал с места преступления.

Пелагея Лебединская

Инцидент произошел 10 марта в одном из населенных пунктов Джанкойского района. Со слов очевидцев мужчина управляемый легковым автомобилем ВАЗ на огромной скорости выехал на тротуар, и сбил двоих малолетних детей 15 и 16 лет. После этого он уехал в неизвестном направлении с места преступления. Дети с полученными травмами были отвезены каретой скорой помощи в больницу. Происшествие произошло так быстро, что никто из очевидцев аварии запомнить номера автомобиля не смог. Позже, 11 марта, мужчина сам сознался в содеянном преступлении и был задержан. Из слов виновника происшествия, он не смог справиться с управлением автомобиля, а после случившегося испугался и скрылся с места аварии.В настоящее время арестованный находится в ожидании судебного приговора.