В Великобритании мужчина во время секса задушил свою партнершу

В Великобритании в городе Абердин молодой человек во время секса, случайно в экстазе задушил свою партнершу, с которой был один лишь вечер знаком.

Пелагея Лебединская

В полицию города Абердин обратился 32-летний мужчина, который сознался в случайном убийстве своей партнерши по сексу. В ходе расследования было выяснено, что 20-летняя девушка посетила паб в алкогольном опьянении и начала вести там себя непристойно, за что охрана заставила ее покинуть заведение. После чего она пошла на автобусную остановку, где и познакомилась с молодым человеком. Девушка вела себя расковано и сама предложила поехать в гости к новому знакомому. Тот не отказался от предложения, и когда они пересекли порог его квартиры, сразу же начали заниматься сексом. В процессе выяснили, что оба партнера увлекались асфиксией. Девушка предложила реализовать их пристрастия, и в порыве страсти мужчина не рассчитал свои силы и в экстазе задушил девушку. После содеянного виновник ушел из дому, более часа ходил по ночному городу, после решил пойти в полицию и сдаться с повинной.В настоящее время мужчина находится под стражей в ожидании суда. На суде будут учтены те факты, что мужчина сам явился с повинной, и что предложение заняться асфиксией было инициативой умершей. Возможно эти факты смогут хоть как-то смягчить судебный приговор.