Из жизни ушёл соратник Бориса Березовского

Известный российский бизнесмен Николай Глушков скончался в Лондоне в возрасте 68 лет. Широкую общественную известность Глушков приобрёл из-за обвинений российских властей в хищении в особо крупных размерах.

В социальных сетях была опубликована информация о том, что соратник известного российского предпринимателя Бориса Березовского скончался в Лондоне. На момент кончины Николаю Глушкову было 68 лет. Заметим, данные о смерти Николая Глушкова обнародовал Демьян Кудрявцев, являющийся владельцем издания «Ведомости». Ранее Кудрявцев сотрудничал с Березовским.

Александр Вест

В 90-е годы Николай Глушков занимал посты глав компаний «Аэрофлот», а также «ЛогоВАЗ». Широкую общественную известность Глушков приобрёл из-за разбирательства по делу «Аэрофлота», в котором власти РФ обвиняли его в крупном хищении. Заметим, в суде его признали невиновным в отмывании финансовых средств и мошенничестве, однако, не оправдали по обвинениям в попытке побега и злоупотреблении должностными полномочиями.