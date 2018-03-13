В Башкирии невеста погибла в аварии на глазах у жениха

Жертвой смертельной аварии а Башкортостане стала двадцатилетняя жительница Челябинской области. Ее возлюбленный также пострадал в результате ДТП, но остался жив. Гибель невесты он видел собственными глазами.

Дарья Светозарова

Сообщается, что девушка собиралась познакомить молодого человека с родителями. Юноша проживал в Казани, и они направлялись в гости к семье погибшей – в Южный Урал. Авария случилась на автотрассе Самара-Уфа-Челябинск примерно в 18:00 на 1474-м километре. ДТП спровоцировало пылевое облако, оставленное мусороуборочной машиной. Когда легковушка влюбленных попала в зону ограниченной видимости, водитель потерял управление. LADA Priora попала под заднее колесо большегруза «КамАЗа», осуществлявшего расчистку трассы. Девушка скончалась на месте, а парень получил легкие травмы.Отношения влюбленных длились более четырех лет. Погибшая дождалась возлюбленного из армии, и они собирались сыграть свадьбу уже летом, но перед этим важным событием девушка решила познакомить будущего мужа с родителями. Подробности и причины аварии будут выясняться. Расследование ведется.