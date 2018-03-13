Школьница из Челябинска сбежала из дома в Питер к жениху

16-летняя школьница из Челябинска сбежала из дому к своему любимому парню в Санкт-Петербург, не предупреждая об этом родителей. Однако сотрудники транспортной полиции сняли ее на следующей же станции с поезда, и отправили домой.

Пелагея Лебединская

В участок дорожно-транспортного управления поступило заявление от жительницы Челябинска, что ее несовершеннолетняя дочь сбежала из дома и уехала в Санкт-Петербург, на свидание к молодому парню. На каком поезде она отправилась, мать не знала, а лишь сообщила конечную остановку и приметы девушки. В ходе расследования было выяснено, что 16-летняя школьница познакомилась в интернете с парнем 17 лет из Санкт-Петербурга, и не предупреждая родителей уехала к нему на свидание. Она купила билет на поезд «Челябинск – Санкт-Петербург» и отправилась в путь. Полицейские передали своим сотрудникам по рации ее ориентировку, и уже на ближайшей остановке девушку сняли с поезда и отправили к родителям.Девушка была передана полицейским лично в руки родителей, а также с ней провели беседу психологи о возможных опасностях для жизни в путешествиях в одиночестве в столь раннем возрасте.