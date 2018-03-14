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| | В Кемеровской области девочка упала на металлическую пику от забора

В Кемеровской области девочка упала на металлическую пику от забора

Сегодня, 05:20
В выходные, приуроченные к Международному женскому дню, в Кировской области произошел трагический случай. 12-летняя девочка упала на металлическую пику забора.

В Кемеровской области девочка упала на металлическую пику от забора

 

В Кировской области девочка напоролась на пику железной ограды. Спасать ребенка отправились специалисты МЧС. Само спасение было запечатлено на видео и опубликовано в интернете.

Руководитель спасателей проинформировал журналистов, что 8 марта дежурный спасатель зафиксировал вызов от дежурного скорой помощи. В сообщении говорилось, что девочка напоролась на заборную пику и получила ранение. Приехавшие на место спасатели выяснили, что 12-летний ребенок упал на пику забора. Железка вошла в мягкие ткани живота, а вышла в области шеи, поэтому специалисты решили использовать оборудование. С помощью гидравлического инструмента срезали часть забора вместе с самой пострадавшей. После этого потерпевшую передали бригаде скорой помощи. Именно в таком состоянии ребенка привезли в больницу.

На данный момент о состоянии ребенка ничего не известно. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье девочки.
Анна Котова
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