В Кемеровской области девочка упала на металлическую пику от забора

В выходные, приуроченные к Международному женскому дню, в Кировской области произошел трагический случай. 12-летняя девочка упала на металлическую пику забора.

Анна Котова

В Кировской области девочка напоролась на пику железной ограды. Спасать ребенка отправились специалисты МЧС. Само спасение было запечатлено на видео и опубликовано в интернете.Руководитель спасателей проинформировал журналистов, что 8 марта дежурный спасатель зафиксировал вызов от дежурного скорой помощи. В сообщении говорилось, что девочка напоролась на заборную пику и получила ранение. Приехавшие на место спасатели выяснили, что 12-летний ребенок упал на пику забора. Железка вошла в мягкие ткани живота, а вышла в области шеи, поэтому специалисты решили использовать оборудование. С помощью гидравлического инструмента срезали часть забора вместе с самой пострадавшей. После этого потерпевшую передали бригаде скорой помощи. Именно в таком состоянии ребенка привезли в больницу.На данный момент о состоянии ребенка ничего не известно. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и здоровье девочки.