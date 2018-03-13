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| | Колдунья в Ростове не предсказала собственный арест

Колдунья в Ростове не предсказала собственный арест

Сегодня, 13:25
Официальные представители пресс-службы Главного управления российского МВД по Ростовской области заявили об аресте гражданки, которая под видом оказания различных эзотерических услуг грабила своих клиентов. Колдунью заключили под стражу.

Колдунья в Ростове не предсказала собственный арест

 

Благодаря оперативным действиям ростовских правоохранителей удалось произвести задержание «колдуньи», которая обворовывала своих клиентов. По версии следователей, во время оказания «колдовских» услуг гражданка отвлекала внимание своих клиентов, похищая их ювелирные украшения и различные драгоценные вещи. В полиции сообщили, что по факту мошенничества и неоднократно совершенных краж на задержанную женщину было заведено уголовное дело.

В данный момент в Ростове правоохранители разыскивают граждан, которые воспользовались услугами данной «колдуньи» для возмещения им ущерба. Всех пострадавших граждан просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
Александр Вест
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