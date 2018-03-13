Колдунья в Ростове не предсказала собственный арест

Благодаря оперативным действиям ростовских правоохранителей удалось произвести задержание «колдуньи», которая обворовывала своих клиентов. По версии следователей, во время оказания «колдовских» услуг гражданка отвлекала внимание своих клиентов, похищая их ювелирные украшения и различные драгоценные вещи. В полиции сообщили, что по факту мошенничества и неоднократно совершенных краж на задержанную женщину было заведено уголовное дело.
В данный момент в Ростове правоохранители разыскивают граждан, которые воспользовались услугами данной «колдуньи» для возмещения им ущерба. Всех пострадавших граждан просят обращаться в ближайшее отделение полиции.