Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео

Один из водителей случайно заснял с помощью камеры видеорегистратора момент, в котором яркий метеор пролетел над Кузбассом, сгорев в атмосфере. По словам автора видеоролика, который появился на видеохостинге YouTube, светящийся объект так и не достиг земли, сгорев прямо в атмосфере, из-за чего следует полагать, что увиденное явление было метеором. Заметим, инцидент был заснят в автомобиле, который двигался по автодороге «Промышленная – Кемерово».
Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видеоСегодня, 12:56
Сегодня в социальных сетях появилось видео полета НЛО над Кемеровской областью. Запечатлеть странный объект в небе удалось одному из местных жителей.
В Сибири над городом Чита пролетел огромный зеленый метеор, который озарил своим светом целый жилой массив. Об этом проинформировали местные новостные
В небе над Америкой сгорел метеор. Такое заявление делает NASA. Объект имел вид огненного шара и весил почти 250 килограмм.