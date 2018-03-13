Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео

В Сети появились видеоматериалы, отснятые очевидцами, которые заметили яркий метеор, пролетавший в небе над Кузбассом 8 марта. Автор видео развеял предположения пользователей, которые заявляли о падении метеорита.

Автор видео также отметил, что метеор появился в районе семи часов утра в Международный женский день. Специалисты, ознакомившиеся с видеозаписью, подтвердили, что увиденный объект следует считать метеором, так как метеоритом считаются те объекты, которые достигли поверхности планеты.

Александр Вест

Один из водителей случайно заснял с помощью камеры видеорегистратора момент, в котором яркий метеор пролетел над Кузбассом, сгорев в атмосфере. По словам автора видеоролика, который появился на видеохостинге YouTube, светящийся объект так и не достиг земли, сгорев прямо в атмосфере, из-за чего следует полагать, что увиденное явление было метеором. Заметим, инцидент был заснят в автомобиле, который двигался по автодороге «Промышленная – Кемерово».