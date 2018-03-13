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| | Во Владивостоке в порту затонул плавучий док

Во Владивостоке в порту затонул плавучий док

Сегодня, 11:59
Уполномоченный морского спасательного центра «Владивосток» проинформировал, что в порту Владивостока ушел ко дну плавучий док. В результате происшествия никто не пострадал, а также топливо не разлилось.

Во Владивостоке в порту затонул плавучий док

 

Представитель рассказал, что происшествие случилось у причала «Дальзавода» 12 марта. Причиной для потопления стало поступление воды в отсеки. Отметим, что данный причал арендовала организация «Римско». Док, которым владела компания «Инто», опустился на дно. Благодаря тому, что в доке во время случившегося никого не было, никто не пострадал, также разлива топлива не последовало. Все суда, которые стояли рядом, успели увести из акватории.

Сообщается, что владелец дока собирается поднять его на сушу. Приморская транспортная прокуратура и Росприроднадзор проведут проверку, результаты которой точно выяснят причину потопления дока.
Анна Котова
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