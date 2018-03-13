ФБР арестовало главу Phantom Secure за связи с наркобизнесом

В США сотрудники ФБР произвели арест Винсента Рамоса, занимающего пост гендиректора Phantom Secure. Генерального директора компании обвиняют в содействии представителям наркокартелей.

Александр Вест

Компания Винсента Рамоса занимается поставками смартфонов BlackBerry, а также других устройств под управлением операционной системы Android. Винсенту были выдвинуты обвинения в содействии наркоторговцам, которых он якобы снабжал устройствами с функциями защищённой коммуникации. По мнению представителей ФБР, устройства, предоставляемые наркокартелям Винсентом Рамосом, позволяли торговцам наркотиков осуществлять свою незаконную деятельность, общаясь между собой с помощью защищённых смартфонов.В ФБР рассказали о том, что один из агентов, работающий под прикрытием, добился признания Рамоса, который рассказал ему, что знал о том, как его продукцию намерены использовать наркоторговцы. Также Винсент заявил о том, что защищённые смартфоны создавались для подобных целей.