Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости
| | ФБР арестовало главу Phantom Secure за связи с наркобизнесом

ФБР арестовало главу Phantom Secure за связи с наркобизнесом

Сегодня, 10:51
В США сотрудники ФБР произвели арест Винсента Рамоса, занимающего пост гендиректора Phantom Secure. Генерального директора компании обвиняют в содействии представителям наркокартелей.

ФБР арестовало главу Phantom Secure за связи с наркобизнесом

 

Компания Винсента Рамоса занимается поставками смартфонов BlackBerry, а также других устройств под управлением операционной системы Android. Винсенту были выдвинуты обвинения в содействии наркоторговцам, которых он якобы снабжал устройствами с функциями защищённой коммуникации. По мнению представителей ФБР, устройства, предоставляемые наркокартелям Винсентом Рамосом, позволяли торговцам наркотиков осуществлять свою незаконную деятельность, общаясь между собой с помощью защищённых смартфонов.

В ФБР рассказали о том, что один из агентов, работающий под прикрытием, добился признания Рамоса, который рассказал ему, что знал о том, как его продукцию намерены использовать наркоторговцы. Также Винсент заявил о том, что защищённые смартфоны создавались для подобных целей.
Александр Вест
Новости по теме
Компания Motorola назвала 12 смартфонов, которые обновятся до Android 8.0 Oreo
Компания Motorola назвала 12 смартфонов, которые обновятся до Android 8.0 Oreo

Официальное представительство компании Motorola поделилось своими планами по поводу обновления операционной системы 12 моделей смартфонов.

BlackBerry выпустит в 2016 году два смартфона на базе Android
BlackBerry выпустит в 2016 году два смартфона на базе Android

Представители компании BlackBerry сообщили, что в 2016 году будут представлены 2 новых смартфона. Планируется, что оба устройства будут функционировать под

Компания BlackBerry в 2016 году может прекратить производство смартфонов
Компания BlackBerry в 2016 году может прекратить производство смартфонов

В 2016 году компания BlackBerry может полностью прекратить выпуск смартфонов, о чем стало известно от ее генерального директора. Причиной отказа от мобильных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости