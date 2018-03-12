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| | На Ямале наглый белый медведь разозлил вахтовиков

На Ямале наглый белый медведь разозлил вахтовиков

Вчера, 21:52
На Ямале в поселок, где живут вахтовики, пришел незваный гость. Белый медведь вплотную подобрался к жилищу людей, пытаясь проникнуть внутрь. Работники разозлились на наглое животное.

На Ямале наглый белый медведь разозлил вахтовиков

 

Вахтовики начали свистеть, кричать, произносить матерные слова в надежде отпугнуть хищника. Белый медведь оказался неробкого десятка, он продолжал искать пищу, не обращая внимания на шум. Люди называют опасного хищника хозяином Арктики. По мнению свидетелей происшествия, медведь посетил поселок, прельстившись ароматом, исходящим из местной столовой.

Незваный гость самостоятельно покинул чужую территорию, когда понял, что полакомиться ему здесь не позволят. Люди выразили уход опасного конкурента на кухонные изыски бурными криками, некоторые даже начали хлопать в ладоши. Жаль барабана и трубы в поселке не оказалась, иначе бы довольные вахтовики объявили о своей «победе» на страшным зверем гораздо громче.
Домбровский Сергей
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