ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле
| | Самолёт экстренно зашёл на посадку в Минеральных Водах из-за курильщика

Самолёт экстренно зашёл на посадку в Минеральных Водах из-за курильщика

Сегодня, 20:07
11 марта пилоты авиалайнера «Победа» приняли решение экстренно сесть в Минеральных Водах из-за курильщика на борту.

Самолёт экстренно зашёл на посадку в Минеральных Водах из-за курильщика

 

Самолёт «Победа» взлетел в Москве, направляясь в Гюмри, но был вынужден совершить незапланированную посадку. Она была связана с тем, что мужчина не мог терпеть и начал курить в салоне воздушного судна.

Стоянка продлилась полчаса. За это время дебошира сняли с рейса и отдали полиции. После чего воздушное транспортное средство продолжило полёт в пункт назначения.

Сейчас нарушитель находится под стражей. Сумма нанесённого ущерба подсчитывается. Компания-авиаперевозчик собирается подать иск в суд за злодеяние на борту.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
Из-за переполнившихся туалетов самолёт совершил экстренную посадку
Из-за переполнившихся туалетов самолёт совершил экстренную посадку

Авиалайнер Boeing 757, принадлежащий компании Delta Airlines, был вынужден осуществить незапланированную экстренную посадку из-за того, что его пассажиры не

Самолет Delta Airlines совершил вынужденную посадку в Альбукерке из-за дебошира на борту
Самолет Delta Airlines совершил вынужденную посадку в Альбукерке из-за дебошира на борту

Самолёт Boeing 767-300, который должен был лететь в Лос-Анджелес из Атланты, совершил вынужденную посадку в аэропорту Альбукерке. Причиной этому послужил

Самолёт неудачно приземлился в Минеральных Водах
Самолёт неудачно приземлился в Минеральных Водах

Насколько известно, рейсовый самолёт Ту-204 сел, не долетев до пункта своего назначения по той причине, что в один из двигателей залетела птица, в следствие

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости