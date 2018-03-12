Самолёт экстренно зашёл на посадку в Минеральных Водах из-за курильщика

11 марта пилоты авиалайнера «Победа» приняли решение экстренно сесть в Минеральных Водах из-за курильщика на борту.

Дарья Дмитриева

Самолёт «Победа» взлетел в Москве, направляясь в Гюмри, но был вынужден совершить незапланированную посадку. Она была связана с тем, что мужчина не мог терпеть и начал курить в салоне воздушного судна.Стоянка продлилась полчаса. За это время дебошира сняли с рейса и отдали полиции. После чего воздушное транспортное средство продолжило полёт в пункт назначения.Сейчас нарушитель находится под стражей. Сумма нанесённого ущерба подсчитывается. Компания-авиаперевозчик собирается подать иск в суд за злодеяние на борту.