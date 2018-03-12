Волгоградец купил в магазине салат с неожиданным ингредиентом

В Волгограде набирает обороты мода в сети на самые необычные товары, купленные жителями в супермаркетах. Недавно одна из жительниц приобрела товар, который после 20% скидки подорожал на 18% по отношению к первоначальной цене. Этот снимок за несколько часов получил более десяти тысяч лайков.

Сегодня уже второй горожанин поделился находкой из супермаркета. Он купил салат, в котором одним из ингредиентов стал полиэтиленовый пакет. Снимок был тут же выложен в социальную сеть, однако народ прохладно отнесся к банальной находке.





Сергей Денисов

В социальных сетях, по мнению блогеров, приветствуются вещи необычные. Например «кладбище пьяных тараканов», которое было обнаружено недавно покупателем в бутылке красного сухого вина или татуированный стейк, когда на куске свиной мякоти обнаруживается высокохудожественное клеймо из токсичной краски.Народный контроль потребителей, по мнению волонтеров, действенный инструмент контроля качества продовольствия от крупных товаропроизводителей.