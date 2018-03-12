Волгоградец купил в магазине салат с неожиданным ингредиентом

Народный контроль потребителей, по мнению волонтеров, действенный инструмент контроля качества продовольствия от крупных товаропроизводителей.
Мнения
Уоринг выложил секретные снимки НЛО.
От Редактора
Дочь балерины заметно повзрослела.
В Волгограде мужчина смог отстоять собственную правоту в суде, потребовав от супермаркета, продавшего ему испорченный салат, 150 тысяч рублей. Судебная
Известная телеведущая и новоявленная певица Ольга Бузова опубликовала в Сети снимок в сексуальном белье. За несколько часов эта фотография набрала более 150
Появилась информация о том, что студент из Китая купил себе особняк в Канаде, который обошелся ему в 31,1 миллионов долларов. Этим он вызвал дискуссию в