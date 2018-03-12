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| | Водитель протаранил машину ГИБДД на парковке ТЦ в Подмосковье

Водитель протаранил машину ГИБДД на парковке ТЦ в Подмосковье

Сегодня, 18:49
На парковке в супермаркете подмосковного города Клин произошло то, что принято называть «голливудским сюжетом». По официальной версии пресс-службы ГУ МВД по Московской области, в дежурную часть обратился охранник супермаркета и сообщил, что на парковке магазины автомобиль «УАЗ» совершает непонятные маневры.

Водитель протаранил машину ГИБДД на парковке ТЦ в Подмосковье

 

Прибывший наряд ГИБДД попытался остановить неадекватного человека за рулем, однако последний повел себя агрессивно и для того, чтобы расчистить себе дорогу, наехал на полицейскую машину и быстро вывернул на трассу.

Началась погоня со всеми составляющими негативными последствиями. На трассе создалась аварийно-опасная ситуация, угрожающая жизни других владельцев автотранспортных средств. Полицейские задействовали весь резерв патрульных машин и были вынуждены применить оружие. В конце концов, «УАЗ» был остановлен, а 35-летнему водителю надели "браслеты". При проверке выяснилось, что данный автомобиль уже несколько дней числится в угоне.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводя все необходимые протокольные действия для выяснения личности угонщика и подсчета нанесенного ущерба. В результате погони пострадали три полицейские машины и один сотрудник ГИБДД травмирован.
Сергей Денисов
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