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| | Мужчину после ДТП под Костромой доставили в областную больницу вертолетом

Мужчину после ДТП под Костромой доставили в областную больницу вертолетом

Сегодня, 16:46
ДТП произошло на повороте трассы в деревне Гуляевка Костромской области. Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем, водитель которого физически не смог среагировать на появление человека на дороге.

Мужчину после ДТП под Костромой доставили в областную больницу вертолетом

 

Была вызвана скорая помощь, которая зафиксировала у пострадавшег сильную черепно-мозговую травму. Необходимо было срочное хирургическое вмешательство. Врач неотложки из районной больницы вызвал потелефону вертолет, который доставил пострадавшего в нейрохирургическое отделение Костромской больницы.

Оперативная доставка пациента с места аварии прямо на операционный стол стала возможной благодаря федеральной программе развития санавиации. Костромской облздрав приобрел вертолет «Ансат», который оборудован современным медицинским модулем. В салоне есть дефибриллятор, дыхательная и контрольно-диагностическая аппаратура. Стараниями экипажа вертолета и дежурных врачей, время доставки больных из глухих деревень в областную больницу сократилось до 20-30 минут.
Сергей Денисов
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