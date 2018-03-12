Мужчину после ДТП под Костромой доставили в областную больницу вертолетом

ДТП произошло на повороте трассы в деревне Гуляевка Костромской области. Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем, водитель которого физически не смог среагировать на появление человека на дороге.

Сергей Денисов

Была вызвана скорая помощь, которая зафиксировала у пострадавшег сильную черепно-мозговую травму. Необходимо было срочное хирургическое вмешательство. Врач неотложки из районной больницы вызвал потелефону вертолет, который доставил пострадавшего в нейрохирургическое отделение Костромской больницы.Оперативная доставка пациента с места аварии прямо на операционный стол стала возможной благодаря федеральной программе развития санавиации. Костромской облздрав приобрел вертолет «Ансат», который оборудован современным медицинским модулем. В салоне есть дефибриллятор, дыхательная и контрольно-диагностическая аппаратура. Стараниями экипажа вертолета и дежурных врачей, время доставки больных из глухих деревень в областную больницу сократилось до 20-30 минут.