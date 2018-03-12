В Прикамье тело 19-летнего футболиста обнаружили возле дома его девушки

В Прикамье девушка нашла возлюбленного мертвым прямо около своего дома. Накануне пара поссорилась. Погибшим оказался 19-летний футболист кудымкарской команды «Парма».

Виктория Озерова

Пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю проинформировала о происшествии, случившемся на выходных. Игрока кудымкарской команды «Парма» обнаружили мертвым. По словам Алексея Черемных, главы футбольной команды, 10 марта 19-летний спортсмен и его девушка поссорились. После этого молодой человек выкурил сигарету и поцеловал возлюбленную. Она ушла домой и легла спать. Утром девушка вышла из дому и заглянула в дровяник. Там она обнаружила тело парня. Пока об обстоятельствах инцидента ничего неизвестно, друзья футболиста не могут поверить в случившееся и пообещали родным помочь с похоронами.Правоохранители проводят проверку. Причины происшествия уточняются.