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| | В Прикамье тело 19-летнего футболиста обнаружили возле дома его девушки

В Прикамье тело 19-летнего футболиста обнаружили возле дома его девушки

Сегодня, 15:10
В Прикамье девушка нашла возлюбленного мертвым прямо около своего дома. Накануне пара поссорилась. Погибшим оказался 19-летний футболист кудымкарской команды «Парма».

В Прикамье тело 19-летнего футболиста обнаружили возле дома его девушки

 

Пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю проинформировала о происшествии, случившемся на выходных. Игрока кудымкарской команды «Парма» обнаружили мертвым. По словам Алексея Черемных, главы футбольной команды, 10 марта 19-летний спортсмен и его девушка поссорились. После этого молодой человек выкурил сигарету и поцеловал возлюбленную. Она ушла домой и легла спать. Утром девушка вышла из дому и заглянула в дровяник. Там она обнаружила тело парня. Пока об обстоятельствах инцидента ничего неизвестно, друзья футболиста не могут поверить в случившееся и пообещали родным помочь с похоронами.

Правоохранители проводят проверку. Причины происшествия уточняются.
Виктория Озерова
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