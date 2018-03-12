В Новочеркасске забытый рюкзак спровоцировал панику на ж/д вокзале

11 марта в Новочеркасске на железнодорожном вокзале началась настоящая паника. На одной из скамеек присутствующие заметили бесхозный рюкзак, ставший причиной беспокойства граждан. Они сообщили о находке в полицию, здание вокзала оперативно оцепили.

Домбровский Сергей

По указанному адресу приехали кинологи с обученными животными и врачи, на случай, если найдутся пострадавшие. Стражи порядка вывели из здания всех людей, ожидающих отправления поездов, ситуация была напряженная, многие достали из дорожной аптечки валерьянку, дабы успокоить расшатавшиеся нервы. Тревога оказалась напрасной, поскольку в рюкзаке не нашли ничего предосудительного. Там находились исключительно личные вещи забывчивого пассажира.Полицейские поблагодарили граждан за сигнал и уехали в отделение.