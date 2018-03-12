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| | В Новочеркасске забытый рюкзак спровоцировал панику на ж/д вокзале

В Новочеркасске забытый рюкзак спровоцировал панику на ж/д вокзале

Сегодня, 14:32
11 марта в Новочеркасске на железнодорожном вокзале началась настоящая паника. На одной из скамеек присутствующие заметили бесхозный рюкзак, ставший причиной беспокойства граждан. Они сообщили о находке в полицию, здание вокзала оперативно оцепили.

В Новочеркасске забытый рюкзак спровоцировал панику на ж/д вокзале

 

По указанному адресу приехали кинологи с обученными животными и врачи, на случай, если найдутся пострадавшие. Стражи порядка вывели из здания всех людей, ожидающих отправления поездов, ситуация была напряженная, многие достали из дорожной аптечки валерьянку, дабы успокоить расшатавшиеся нервы. Тревога оказалась напрасной, поскольку в рюкзаке не нашли ничего предосудительного. Там находились исключительно личные вещи забывчивого пассажира.

Полицейские поблагодарили граждан за сигнал и уехали в отделение. 
Домбровский Сергей
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