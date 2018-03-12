В Новочеркасске забытый рюкзак спровоцировал панику на ж/д вокзале

По указанному адресу приехали кинологи с обученными животными и врачи, на случай, если найдутся пострадавшие. Стражи порядка вывели из здания всех людей, ожидающих отправления поездов, ситуация была напряженная, многие достали из дорожной аптечки валерьянку, дабы успокоить расшатавшиеся нервы. Тревога оказалась напрасной, поскольку в рюкзаке не нашли ничего предосудительного. Там находились исключительно личные вещи забывчивого пассажира.
Полицейские поблагодарили граждан за сигнал и уехали в отделение.