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| | Палаточный городок ВСУ утонул в грязи

Палаточный городок ВСУ утонул в грязи

Сегодня, 14:31
Палаточный лагерь вооруженных сил Украины на полигоне Широкий Лан утонул в грязи, и бойцы живут в нечеловеческих условиях. Фотографии «интерьера» военного лагеря были выложены в социальную сеть и стали достоянием общественности.

Палаточный городок ВСУ утонул в грязи

 

Условия жизни солдат и офицеров в лагере на полигоне Широкий Лан впервые стали обсуждаться на самых высоких правительственных кругах Украины в 2015 году, когда, доведенные до отчаяния солдаты и офицеры 56-й мотопехотной бригады самовольно построились в колонну и покинули расположение воинской части, чтобы походным маршем в самый разгар войны прийти под стены Министерства обороны, Администрации Президента и Верховной Рады для того, чтобы озвучить свои требования.

Это не было попыткой военного переворота, просто вооруженные до зубов люди решили хоть каким-то образом обратить на себя внимание. Чиновники впечатлились и поняли, чем грозит тотальное воровство и отмывание денег на войне.

Были выделены деньги, даны стройматериалы, на Широкий Лан потянулись грузовые тягачи с песком, цементом и щебнем. Обеспечение лагеря Широкий Лан долгое время оставалось под контролем самого Президента Украины. Бойцов стали лучше кормить, улучшилось и другое материальное довольствие. Прошло три с половиной года и вновь палаточный лагерь утопает в грязи. Советник Президента Юрий Бирюков видит в сегодняшней «журналистской истерии» руку Кремля и оправдывается тем, что кубометры щебня, которым были засыпаны дорожки палаточного лагеря, «съела» разжиженная глина и что уже этим летом для личного состава будет построен стационарный поселок с комфортабельным жильем для солдат и офицеров.

Сергей Денисов
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