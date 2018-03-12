В Мордовии слепую женщину довели до слез продавцы магазина

Вежливость и приветливость к покупателям – важная составляющая в работе продавцов. Работники одного из магазинов в Темниковском районе Мордовии так не считают. Своим поведением продавцы «Глубинки» довели слепую женщину до слез.

Об этом инциденте стало известно, когда местная жительница написала жалобу на обидчиков в местное отделение Всероссийского общества слепых. Она сообщила о бескультурье и хамстве продавцов магазина «Глубинка». По словам пострадавшей, с недопониманием при покупках она сталкивается не редко. Поведение работников «Глубинки» довело женщину-инвалида до стресса и слез. Пять раз она просила продавцов рассказать о ценах, но в ответ ей предложили самостоятельно разглядывать ценники. Женщина утверждает, что сразу предупредила персонал о том, что не видит вообще. Свою жалобу пострадавшая назвала криком души.