Якутский "призрак" Федосеев недоволен комментариями в соцсетях

«Призрак» из Якутии Михаил Федосеев, воевавший в Донбассе, разместил на просторах социальных сетей гневную публикацию от своего имени. Мужчину не устроило то, в каком контексте о нем пишут на просторах соцсетей.

Николай Офицеров

У своих друзей в социальных сетях он поинтересовался, кто же стал «крысой», которая пишет про него нелицеприятные материалы. Он призвал на будущее сначала спрашивать, как у него дела, ведь он с радостью может ответить сам. Тем не менее, упомянутые друзья решили «шушукаться» за спиной.», - заявил с иронией Федосеев.Мужчина признается, что в Якутии общается с парой-тройкой людей и не на просторах Facebook. Особенно его огорчают комментарии о том, что его знают с детства и его родителей также. Также он признался, что его мама скончалась от рака, а отец от инсульта.», - заявил Федосеев.Стоит напомнить, что недавно Михаилу Федосееву, принимавшему участие в боевых действиях на Донбассе, вынесли приговор. По его словам, его приговорили к 12 годам особого режима. С решением суда он не согласен и на данный момент собирает деньги на адвоката.