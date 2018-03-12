Якутский "призрак" Федосеев недоволен комментариями в соцсетях

У своих друзей в социальных сетях он поинтересовался, кто же стал «крысой», которая пишет про него нелицеприятные материалы. Он призвал на будущее сначала спрашивать, как у него дела, ведь он с радостью может ответить сам. Тем не менее, упомянутые друзья решили «шушукаться» за спиной.
«Вы бы уже определились, кто я для вас красавчик и саха или же бандит и серийный убийца. Обо мне либералы пишут всякую дичь и масса блогеров-одиночек. Самое главное, что все меня хорошо знают и с детства общаются, конечно», - заявил с иронией Федосеев.
Мужчина признается, что в Якутии общается с парой-тройкой людей и не на просторах Facebook. Особенно его огорчают комментарии о том, что его знают с детства и его родителей также. Также он признался, что его мама скончалась от рака, а отец от инсульта.
«Я вообще много о себе узнал: что я не саха, родом с какого-то улуса и едва ли не приемный сын. Все это, конечно, вранье», - заявил Федосеев.
Стоит напомнить, что недавно Михаилу Федосееву, принимавшему участие в боевых действиях на Донбассе, вынесли приговор. По его словам, его приговорили к 12 годам особого режима. С решением суда он не согласен и на данный момент собирает деньги на адвоката.