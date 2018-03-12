Эксперты рассказали о причинах крушения самолета в Катманду

«Пожарными была проведена серьезная работа. Выясняются все причины произошедшей катастрофы», - заявил в ходе экстренной пресс-конференции официальный представитель воздушной гавани Нат Тхакур, добавив, что авария произошла при заходе самолета на посадку.
Пострадали, как сообщается, по меньшей мере 17 человек. Все они на данный момент госпитализированы. Воздушное судно сошло со взлетно-посадочной полосы и врезалось в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и после этого загорелось. Самолет выполнял рейс сообщением Дакка-Катманду. Все рейсы после крушения отменили.
Стоит напоминть, что в районе международного аэропорта Трибхуван в Катманду потерпел крушение среднемагистральный турбовинтовой самолет Bombardier Dash Q-400, являющийся собственностью компании US-Bangla Airlines.