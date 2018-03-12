Самолет президента Эквадора совершил аварийную посадку на севере в Чили

Правительственный авиалайнер с президентом Эквадора Ленин Морено совершил аварийную посадку на одном из промежуточных аэродромов на севере Чили. Информацию об этом обнародовал сам эквадорский лидер на своей страничке в социальных сетях.

Сергей Денисов

Морено находился в Чили с официальным визитом, где в качестве официального лица и почетного гостя присутствовал на церемонии инаугурации президента Чилийской республики Себастьяна Пиньеры. Вылетев из Сантьяго, экипаж стал производить дежурное тестирование всех узлов авиалайнера и обнаружил резкое снижение давления в шинах шасси. Было решено совершить посадку на одном из северных аэродромов Чили и разобраться с причинами утраты давления в камерах шасси.Посадка прошла благополучно. В настоящий момент авиамеханики разбираются с причино резкого падения давления, а полиция совершает протокольные действия со своей стороны.