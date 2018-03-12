Самолет президента Эквадора совершил аварийную посадку на севере в Чили

Морено находился в Чили с официальным визитом, где в качестве официального лица и почетного гостя присутствовал на церемонии инаугурации президента Чилийской республики Себастьяна Пиньеры. Вылетев из Сантьяго, экипаж стал производить дежурное тестирование всех узлов авиалайнера и обнаружил резкое снижение давления в шинах шасси. Было решено совершить посадку на одном из северных аэродромов Чили и разобраться с причинами утраты давления в камерах шасси.
Посадка прошла благополучно. В настоящий момент авиамеханики разбираются с причино резкого падения давления, а полиция совершает протокольные действия со своей стороны.