В Иркутске экстренно сел самолёт Чита - Пхукет

В половине третьего утра 12 марта лайнер, следовавший из Читы в Пхукет, вынужденно приземлился в Иркутске. Причиной этому послужило отвратительное самочувствие пассажирки. Информацию о происшествии сообщают сотрудники компании-перевозчика «Икар».

Домбровский Сергей

Женщина почувствовала недомогание, сначала она пыталась не привлекать к себе внимание бортпроводника, но потом вынуждена была рассказать обо всем членам экипажа, поскольку ее состояние существенно ухудшилось. Сотрудники сообщили о случившемся командиру воздушного судна, и он оперативно принял решение осуществить срочную посадку в Иркутске. После приземления даму ожидала карета скорой помощи. Больную доставили в местную клинику.Лайнер осуществил дозаправку и продолжил полет по запланированному маршруту. Далее воздушное путешествие продолжалось без эксцессов. Пассажиры прибыли в Таиланд, но на несколько часов позже, чем предполагалось ранее.