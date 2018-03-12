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| | В Иркутске экстренно сел самолёт Чита - Пхукет

В Иркутске экстренно сел самолёт Чита - Пхукет

Сегодня, 12:58
В половине третьего утра 12 марта лайнер, следовавший из Читы в Пхукет, вынужденно приземлился в Иркутске. Причиной этому послужило отвратительное самочувствие пассажирки. Информацию о происшествии сообщают сотрудники компании-перевозчика «Икар».

В Иркутске экстренно сел самолёт Чита - Пхукет

 

Женщина почувствовала недомогание, сначала она пыталась не привлекать к себе внимание бортпроводника, но потом вынуждена была рассказать обо всем членам экипажа, поскольку ее состояние существенно ухудшилось. Сотрудники сообщили о случившемся командиру воздушного судна, и он оперативно принял решение осуществить срочную посадку в Иркутске. После приземления даму ожидала карета скорой помощи. Больную доставили в местную клинику.

Лайнер осуществил дозаправку и продолжил полет по запланированному маршруту. Далее воздушное путешествие продолжалось без эксцессов. Пассажиры прибыли в Таиланд, но на несколько часов позже, чем предполагалось ранее.
Домбровский Сергей
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