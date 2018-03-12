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| | Экстрасенсы нашли в Астрахани зловещую "дорогу мертвецов"

Экстрасенсы нашли в Астрахани зловещую "дорогу мертвецов"

Вчера, 21:20
В очередном выпуске «Битвы экстрасенсов» участники шоу посетили село Марфино в Астраханской области. Маги пытались решить сложную задачу, поставленную им руководителями телепроекта. Ясновидящие пытались разобраться в таинственной гибели 20-летнего парня.

Экстрасенсы нашли в Астрахани зловещую "дорогу мертвецов"

 

Молодой человек умер при невыясненных обстоятельствах. Участница «Битвы экстрасенсов» Зуля Раджабова нашла в Марфино зловещую «дорогу мертвецов». На ней часто происходят необычные события, приводящие к гибели людей. Еще около этой дороги стоит странное дерево с «чертовой меткой». Неоднократно водители разбиваются на данном месте. Ясновидящая обнаружила на «дороге мертвецов» отрицательную энергетику, но о природе ее происхождения ничего не рассказала.

По словам Раджабовой, молодой человек погиб из-за злых сил, которые он повстречал на этой загадочной трассе. Колдунья настоятельно рекомендует местным жителям обходить стороной «дорогу мертвецов». Если в силу обстоятельств сделать этого не получиться, то нужно проявлять предельную осторожность и готовиться к необычным происшествиям.
Домбровский Сергей
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