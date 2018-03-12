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| | «Почта России» хочет найти и наказать тех, кто пинками разгружал посылки в Ноябрьске

«Почта России» хочет найти и наказать тех, кто пинками разгружал посылки в Ноябрьске

Сегодня, 12:09
В Сети появился ролик, на котором запечатлен процесс разгрузки корреспонденции и бандеролей в Ноябрьске – втором по численности городе Ямало-Ненецкого округа. Работники «Почты России» швыряют посылки из машины на землю и пинками отравляют их в отделение.

«Почта России» хочет найти и наказать тех, кто пинками разгружал посылки в Ноябрьске

 

Данным видео заинтересовались руководители организации. Администрация «Почты России» намерена выявить и наказать людей, плохо исполняющих свои обязанности. Высший менеджмент компании собирается уволить сотрудников, халатно относящихся к работе. В Сети активно обсуждают данный инцидент. По словам юзеров, это не единичный случай в Ноябрьске. Подобное происходило в 2016 году, тогда молодые люди из «Почты России» тоже швыряли посылки.


Часто люди жалуются на то, что вещи доходят до адресата испорченными. Администрация «Почты России» намерена выявить и наказать нарушителей, поскольку пострадала репутация организации. Граждане и без того часто критикуют государственную компанию, а ее сотрудники подливают масла в огонь.
Домбровский Сергей
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